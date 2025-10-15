«Тиха повінь» розповідає про життя закритої релігійної спільноти на берегах Дністра

Світова прем’єра нового документального фільму «Тиха повінь» українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука відбудеться на найпрестижнішому фестивалі документального кіно світу IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam).

Українську стрічку відібрано до Міжнародної конкурсної програми фестивалю, де вона змагатиметься за головну нагороду серед інших 12 фільмів з усього світу. Фестиваль проходитиме з 13 по 23 листопада в Амстердамі.

«Тиха повінь» занурює глядача у життя закритої релігійної спільноти, що мешкає на берегах Дністра – у місці, де природа й історія невпинно випробовують людську стійкість. Їхній мирний світ руйнують регулярні повені, а згодом – повномасштабна війна. У цих двох стихіях – природній і людській – фільм знаходить паралелі, показуючи, як повторення катастроф формує пам’ять і спільну ідентичність громади.

«Це дослідження невидимих, майже невловимих зв’язків між групою людей та їх взаємодією з середовищем. Мене завжди тягне до закритих місць – там вдається знайти людей, з якими хочеться зблизитись. “Тиха повінь” – це фрески-спостереження впливу циклічності повторень війни, наче повеней», – розповідає режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Проєкт створений українською компанією «Табор» у копродукції з Elemag Pictures, MDR Mitteldeutscher Rundfunk та в колаборації з ARTE.

Творча команда: режисер і сценарист – Дмитро Сухолиткий-Собчук, продюсери – Каріна Костина, Євген Рачковський, оператори – Іван Морараш, Олександр Коротун, В’ячеслав Цветков, Дмитро Сухолиткий-Собчук.

«Ми почали працювати над проєктом фільму ще з 2021 року, але він суттєво трансформувався з початком повномасштабного вторгнення у 2022. Нам вдалося отримати доступ до унікальної закритої релігійної комуни на заході України, а також знайти чудових українських і міжнародних партнерів, які підтримали наш фільм», – коментує продюсерка фільму Каріна Костина.

Офіційний постер «Тихої повені» створив відомий польський плакатист Пьотр Грушинський, автор постерів до попереднього фільму режисера, «Памфір».

Нагадаємо, Дмитро Сухолиткий-Собчук – український кінорежисер та сценарист, член Європейської та Української кіноакадемій, голова Українського Оскарівського комітету 2024-2025 років. Серед його відомих робіт – фільм «Памфір», прем’єра якого відбулася на Каннському кінофестивалі 2022 року. Стрічка була номінована на Європейську кінопремію у категорії «найкращий дебют», здобула 11 нагород української національної кінопремії «Золота Дзиґа» й 5 нагород Національної премії кінокритиків «Кіноколо». Як театральний режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук дебютував у Львові, в театрі імені Марії Заньковецької.