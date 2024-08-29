Новий навчальний семестр у вищих навчальних закладах Луцька розпочнеться 2 вересня, а завершиться – 30 червня 2025 року. Про це ZAXID.NET повідомила начальниця управління освіти і науки Волинської ОВА Наталія Матвіюк.

«Усі державні заклади вищої освіти у Волинській області мають укриття й будуть працювати офлайн», – зазначила Наталія Матвіюк.

За словами начальниці управління освіти і науки, декілька закладів фахової передвищої освіти цьогоріч повернулися до навчання раніше – 26 та 28 серпня. Втім, більшість ВНЗ області все ж почнуть новий семестр традиційно у вересні.

Додамо, що кожен заклад освіти самостійно обиратиме дати канікул, залежно від ситуації в регіоні.