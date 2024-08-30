Середня наповнюваність 2-11 класів ужгородських шкіл – 30 учнів

Новий навчальний рік у школах Ужгорода розпочнеться 2 вересня. 24 заклади проводитимуть навчання очно, у трьох школах освітній процес триватиме у змішаній формі.

Як повідомили в Ужгородській міській раді 30 серпня, цьогоріч у школи підуть 1378 першокласників, середня наповнюваність перших класів – 27 учнів.

«Вільні місця у перших класах є в ужгородських початковій школі №1, мистецькому ліцеї “Перспектива”, ліцеї №5 ім. Івана Чендея, ліцеї ім. В.С. Гренджі-Донського, ліцеї №7, ліцеї “Інтелект”, ліцеї №12, гімназії №16, гімназії ім.Другетів, початковій школі “Пролісок”, – зазначили у міськраді.

Середня наповнюваність 2-11 класів ужгородських шкіл – 30 учнів. Найбільшими за кількістю школярів є ліцеї №8 (1316 учнів), «Лідер» (1314 учнів) та «Імідж» (1306 учнів). В ужгородських ліцеях №3 та №5 ім. Івана Чендея навчання проводитиметься у дві зміни.

24 школи розпочнуть навчання очно, а три заклади освіти – Ужгородські ліцеї № 3, 5 та «Імідж» проводитимуть освітній процес у змішаній формі. Дату завершення навчального року та графік проведення канікул ужгородські школи визначатимуть самостійно.

Управління освіти Ужгородської міської ради рекомендувало школам завершити навчальний рік 30 травня 2025 року. Осінні канікули провести з 28 жовтня по 3 листопада, зимові – з 23 грудня по 5 січня, а весняні – з 24 по 30 березня.