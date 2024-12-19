Після успішного дебютного сольного виступу, що відбувся рівно рік тому, Андрій Кравченко повертається з ще більш масштабним концертом у самому серці музичної культури — Львівській опері. Подія відбудеться у перший день нового, 2025 року – 1 січня, зазначають організатори.

«Рівно рік тому місто Львів стало майданчиком для мого першого сольного концерту. А зараз я готовий запросити вас у Львівську оперу – 1 січня! Цій події в моєму житті я завдячую кожному з вас, кожному, хто колись прийняв мою музику! Я знаю, на нас чекає ще багато всього попереду, і знаю, ви очікуєте на цю подію, як і я, з великим нетерпінням і трепетом у грудях!» — ділиться Андрій Кравченко.

Що чекає на глядачів:

Вишукана програма, яка об’єднає душу і серце

Хіти, що полюбилися слухачам: «Мадонна», «Доле моя», «Моя єдина», «Тільки ти», «Лебідка», «Час рікою пливе»

Прем’єра нових пісень, які пробудять у серці найкращі почуття

Атмосфера, яку створює Андрій Кравченко, завжди особлива: живий звук, душевність та відвертість, що резонують у серці кожного глядача. Цей концерт обіцяє стати не просто музичною подією, а справжнім початком нового року, сповненого краси та натхнення.

«Не пропустіть можливість розпочати 2025 рік із незабутніх емоцій у компанії талановитого артиста, чия музика завжди торкається найтонших струн душі», – запрошують організатори.

Квитки на концерт Андрія Кравченка у Львівській національній опері 1 січня о 18:00 вже у продажу.