Новий рік з новими емоціями: Андрій Кравченко презентує свій грандіозний сольний концерт
Львів — місто, яке завжди надихало Андрія Кравченка та підтримувало його творчість, знову стане свідком яскравої події за участі улюбленця публіки
Після успішного дебютного сольного виступу, що відбувся рівно рік тому, Андрій Кравченко повертається з ще більш масштабним концертом у самому серці музичної культури — Львівській опері. Подія відбудеться у перший день нового, 2025 року – 1 січня, зазначають організатори.
«Рівно рік тому місто Львів стало майданчиком для мого першого сольного концерту. А зараз я готовий запросити вас у Львівську оперу – 1 січня! Цій події в моєму житті я завдячую кожному з вас, кожному, хто колись прийняв мою музику! Я знаю, на нас чекає ще багато всього попереду, і знаю, ви очікуєте на цю подію, як і я, з великим нетерпінням і трепетом у грудях!» — ділиться Андрій Кравченко.
Що чекає на глядачів:
- Вишукана програма, яка об’єднає душу і серце
- Хіти, що полюбилися слухачам: «Мадонна», «Доле моя», «Моя єдина», «Тільки ти», «Лебідка», «Час рікою пливе»
- Прем’єра нових пісень, які пробудять у серці найкращі почуття
Атмосфера, яку створює Андрій Кравченко, завжди особлива: живий звук, душевність та відвертість, що резонують у серці кожного глядача. Цей концерт обіцяє стати не просто музичною подією, а справжнім початком нового року, сповненого краси та натхнення.
«Не пропустіть можливість розпочати 2025 рік із незабутніх емоцій у компанії талановитого артиста, чия музика завжди торкається найтонших струн душі», – запрошують організатори.
Квитки на концерт Андрія Кравченка у Львівській національній опері 1 січня о 18:00 вже у продажу.