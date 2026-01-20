Тепер ринок розрахований на 20 00 продавців, що майже в шість разів перевищує початкову місткість

У столиці Демократичної Республіки Конго Кіншасі завершили масштабну реконструкцію історичного Центрального ринку Zando, перетворивши його на сучасну громадську інфраструктуру, пристосовану до місцевого клімату, передає Desing Boom.

Тепер ринок розрахований на 20 000 продавців, що майже в шість разів перевищує початкову місткість. Коли задуманий лише для 3500 торговців, ринок 1970-х років став небезпечно переповненим та структурно виснаженим.

Фото Design Boom

Новий комплекс площею 80 500 квадратних метрів замінює колишню будівлю критим, але пористим середовищем, яке об’єднує роздрібну торгівлю, логістику, холодильне сховище, фуд-корти та основні громадські послуги, включаючи поліційний пост, лазарет та адміністративні приміщення.

Архітектори Think Tank реалізували проєкт як традиційний африканський ринок. Конструкція складається з відкритих бетонних каркасів та великих «грибоподібних» плит, що нагадують дах старого ринку.

Фото Design Boom

Навіси захищають продавців та покупців від сонця та гарячого повітря. А фасади з теракотової цегли прикрашені перфораціями, які були натхненні конголезькими тканинами.

Фото Design Boom

Реконструкція отримала премію Holcim Foundation 2025 року. Журі відзначило чітку структуру, уважність до контексту та використання лише двох матеріалів – бетону та теракотової цегли. А проєкт назвали «місцевим орієнтиром для Кіншаси».