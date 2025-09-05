Олександр Фільц очолив новостворений медичний університет у Львові

Керівником медичного університету Unbroken University, створеного на базі Першого територіального медоб'єднання у Львові, став відомий психотерапевт, колишній головний лікар Львівської обласної психіатричної лікарні, професор 71-річний Олександр Фільц.

За даними аналітичної платформи YouControl, зареєстрований у березні 2025 року заклад вищої освіти Unbroken University на початку вересня очолив Олександр Фільц. Засновниками університету є «Благодійний фонд «Незламні» та КНП «Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"».

Рік тому депутати Львівської міськради проголосували ухвалу щодо створення медичного університету Unbroken. Університет має стати клінічною базою для підготовки вузькоспеціалізованих фахівців з надання найсучаснішої допомоги військовим та цивільним, які отримали поранення внаслідок російської агресії, а також розвиватиме міжнародну спіапрацю. За даними мерії, Unbroken University буде неприбутковою установою й не потребуватиме залучення бюджетних грошей.

Відомий психотерапевт професор Олександр Фільц у 2006-2016 роках працював головним лікарем Львівської обласної психіатричної лікарні, після цього очолив кафедру психіатрії та психотерапії факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького. Головував у Європейській асоціації психотерапевтів, також був президентом Української спілки психотерапевтів.

Нагадаємо, що реабілітаційний центр Unbroken («Незламні») працює у Львові з 2022 року. Його створили на базі Першого медоб'єднання Львова. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Unbroken реабілітацію в центрі пройшли тисячі військових та цивільних, які втратили кінцівки.