«Екзорцист. Вірянин» Девіда Гордона Гріна успіху студії не приніс

Новий фільм у франшизі «Екзорцист» за рішенням продюсерів не продовжуватиме стрічку Девіда Гордона Гріна 2023 року, а стане абсолютно новою історією, повідомляє Variety.

Blumhouse підписала угоду з Майклом Фленаґаном щодо написання сценарію, режисури та продюсування нового фільму «Екзорцист». У студії називають проєкт «радикально новим поглядом» на серію горор-фільмів, заснованих на романі Вільяма Пітера Блетті.

Фленаґан відомий як режисер фільмів «Окулус» і «Доктор Сон». Серед його останніх робіт – готичний драматичний мінісеріал «Падіння дому Ашерів», заснований на оповіданні Едгара Аллана По.

«”Екзорцист” – одна з причин, чому я став режисером, і для мене велика честь отримати шанс спробувати щось свіже, сміливе та жахливе в цьому всесвіті», – сказав Фленаґан.

Новий «Екзорцист» є уже четвертою співпрацею режисера з Blumhouse та стане абсолютно новою історією, а не продовжуватиме фільм Девіда Гордона Гріна 2023 року. Грін планував зняти трилогію, однак залишив франшизу після невдачі «Вірянина». Фільм заробив 137 млн доларів у світі, однак отримав низькі оцінки від критиків.