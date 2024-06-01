У приквелі «Шаленого Макса» «Фуріоза», який зараз можна побачити у кінотеатрах, легко помітити, наскільки акторка Аліла Браун, яка грає Фуріозу у дитинстві, схожа на Аню Тейлор-Джой.

Спочатку йшлося про те, що ця схожість є результатом великого кастингу. Проте стало відомо, що режисер картини Джордж Міллер використав ШІ для більшої схожості двох вікових версій персонажки, зазначає Variety.

Цікаво, адже раніше режисер заявляв, що технологія виглядає сумнівно у кадрі й, мовляв, саме через це він відмовився від омолодження Шарліз Терон, яка града Фуріозу у картині «Шалений Макс. Дорога гніву», натомість віддав роль Тейлор-Джой.

Як пояснила Тейлор-Джой в інтерв’ю «Шоу Келлі Кларксон», Міллер хотів, щоб перехід від акторок різного віку був плавним, тому у кадрі змішали два обличчя.

Тейлор-Джой сказала, що відсоток її рис в Алілі Браун стартував із 35% на початку фільму і завершився на 80%, коли зрештою Аня забрала на себе усю роль.

Деталей щодо використання інструменту не розголошували, однак відомо, що основними постачальниками візуальних ефектів для фільму були DNEG і Framestore, а стартап Metaphysic AI, який розробляє інструменти штучного інтелекту для таких цілей, як омолодження акторів.

Нагадаємо, прем’єра фільму відбулась на Каннському кінофестивалі.