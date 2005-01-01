Вроджені вади. Львівський перинатальний центр уже вдруге відкрили на словах
Суспільство

Вроджені вади. Львівський перинатальний центр уже вдруге відкрили на словах

Назарій Тузяк, сьогодні6440
фото Björn Öberg

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У п'ятницю, 8 червня, мав відбутися запуск Львівського обласного клінічного перинатального центру. Однак, як і після попереднього «урочистого відкриття» за участі президента Петра Порошенка і голови ЛОДА Олега Синютки, центр так і не почав працювати.

На початку цього тижня Олег Синютка заявив, що «дедлайн введення центру в експлуатацію – 8 червня». Втім, виявилося, що це не останній дедлайн в історії відкриття перинатального центру. Тому ZAXID.NET вирішив відтворити основні віхи цієї історії, починаючи з «урочистого відкриття» 20 квітня.

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