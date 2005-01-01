Синютка оголосив нову дату відкриття перинатального центру у Львові

Перше відкриття 20 квітня за участю президента виявилось невдалим

СуспільствоАндрій Дрозда, 4 червня20726

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Синютка оголосив нову дату відкриття перинатального центру у Львові
фото Павла Паламарчука / ZAXID.NET
Вперше перинатальний центр урочисто відкрили ще 20 квітня

У понеділок, 4 червня, під час апаратної наради у Львівській обласній держадміністрації Олег Синютка оголосив нову дату початку роботи Львівського обласного клінічного перинатального центру. За словами голови ЛОДА перинатальний центр повинен запрацювати 8 червня, у п'ятницю. Таку вимогу керівник області озвучив директорці департаменту охорони здоров'я ЛОДА Ірині Микичак.

Ірина Микичак повідомила, що станом на сьогодні управління капітального будівництва ЛОДА ще не передало перинатальному центру необхідного устаткування. Обладнання повинні встановити, а після того провести відповідне навчання персоналу ЛОКПЦ.

«Ви повинні були ще в п'ятницю повідомити про ситуацію з обладнанням. Нагадую, що дедлайн введення центру в експлуатацію – 8 червня», – повідомив підлеглій Олег Синютка.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко 20 квітня урочисто відкрив обласний перинатальний центр у Львові. Однак згодом виявилося, що після урочистого відкриття медичний заклад так і не ввели експлуатацію. Зокрема, у будівлі виявили невідповідність проектній документації. Відтак центр досі не може приймати породіль і навіть надавати консультації.

Через проблемний запуск роботи перинатального центру вже постраждали його медичні працівники – чотирьох лікарів звільнили з формулюванням «самоусунулись від спостереження за здійсненням ремонтно-будівельних робіт ЛОКПЦ». Двох звільнених медиків обіцяють прийняти на роботу в перинатальний центр рядовими лікарями.

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