Двоє з чотирьох звільнених керівників ЛОКПЦ повернуться на роботу рядовими лікарями

Двом з чотирьох керівників Львівського обласного клінічного перинатального центру (ЛОКПЦ), яких 22 травня звільнили з займаних посад за те, що вони «самоусунулись від спостереження за здійсненням ремонтно-будівельних робіт» запропонували працювати в центрі рядовими лікарями. Вони погодилися, але все одно будуть звертатися з позовами до суду.

Про це на зустрічі з журналістами у середу, 30 травня, повідомила директорка департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Микичак.

За словами очільниці департаменту, можливості про відкликання наказу про звільнення лікарів перинатального центру нема, але є компромісний варіант.

«Учора Ігор Потапов (в.о. директора ЛОКПЦ) повідомив мені, що не бачить можливості відкликати наказ про звільнення лікарів і вважає, що вчинив правильно. Я особисто зустрічалася з Ігорем Прокопівим і Ігорем Ковальчуком. Вони готові працювати рядовими лікарями і в.о. директора центру готовий прийняти рішення про їх працевлаштування. Вакансії є. Щодо Василя Перцовича і Лариси Янів, то я з ними не зустрічалася і їхньої думки не знаю», - сказала Ірина Микичак.

Колишній заступник головної лікарки перинатального центру Ігор Прокопів, підтвердив ZAXID.NET, що погоджується працювати звичайним лікарем.

«Так, я погоджуюся працювати рядовим лікарем у центрі, але позов до суду все одно буду подавати, бо вважаю, що наказ про звільнення незаконний. Якщо мене поновлять на попередній посаді, то ким буду працювати? Коли буде рішення суду, тоді й буду вирішувати», - повідомив Ігор Прокопів.

ЛОКПЦ уже тривалий час є у центрі уваги громадськості. Більше місяця тому його урочисто відкрили за участю президента, а він і досі не працює. Виявилося, що центр досі офіційно не зданий в експлуатацію через численні будівельні недоліки. Скажімо, лише недавно виявили, що у центрі нема приміщення для центрального стеризаційного відділення, з недотриманням усіх вимог обладнана кімната для зберігання наркотиків тощо.

На місце звільнених лікарів уже починають приймати нових працівників. Завідувачем відділення реанімації, за словами Ірини Микичак, призначений анестезіолог Дмитро Мітюрєв. Завідувачем акушерського відділення призначений акушер-гінеколог Олександр Сімкін. Посада заступника головного лікаря з лікувальної роботи ще остаточно не затверджена, але, за словами Микичак, є кандидатура, працівник центру, який готовий взяти на себе ці обов’язки.

Щодо головної лікарки центру Лариси Янів, то вона, як заявила раніше ZAXID.NET, буде оскаржувати наказ про звільнення у суді.

Виконувач обов'язки директора ЛОКПЦ Ігор Потапов буде гостем прямого ефіру ZAXID.NET LIVE у четвер о 18:00.