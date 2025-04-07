Обприскування дерев має починатися, коли температура стабільно піднімається до + 5

Щоб отримати щедрий урожай, садівник повинен приділяти увагу своєму саду відразу після сходу снігу. Одним із важливих етапів догляду є обприскування дерев, яке допомагає захистити їх від хвороб і шкідників. Обробка вчасно проведена забезпечує не лише здоров’я дерев, але й гарний урожай. Важливо не тільки вибрати правильні препарати, але й враховувати погодні умови та етап розвитку рослин, пишуть Ogorodniki.

Коли починати обприскування: важливі орієнтири

Обприскування дерев має починатися, коли температура стабільно піднімається до 5 градусів тепла, і не очікується нічних заморозків. Це найкращий час для боротьби з шкідниками, які перезимували. Спочатку очищають кору від моху та лишайників, потім переходять до обробки. Погода має бути сухою та сонячною для досягнення найкращого ефекту.

Для досвідчених садівників важливо провести обробку в кілька етапів: спочатку по сплячих бруньках, потім по зеленому конусу. Це дозволяє запобігти появі хвороб і шкідників на ранніх стадіях розвитку дерев.

Перша обробка

Перша обробка плодових дерев повинна проводитися на етапі «сплячих» бруньок, до того як вони набухнуть. Це критичний момент для профілактики таких захворювань, як моніліоз та парша, які можуть значно знизити врожайність. Для цієї обробки використовують мідний купорос, бордоську рідину або карбамід. Важливо пам’ятати, що хімічні препарати слід застосовувати саме в цей період, оскільки з настанням тепла їх ефективність значно знижується.

Другий етап обробки

Через кілька тижнів після першої обробки, коли бруньки стають схожі на конус, проводиться друга обробка. Цей період є критичним для боротьби з яблуневим квіткоїдом та іншими шкідниками. Для цієї обробки використовуються інсектициди, які допомагають знищити личинки та захистити бруньки. Важливо не пропустити цей момент, адже втрата квітів на ранній стадії може призвести до значних втрат урожаю.

Захист від шкідників та хвороб після цвітіння

Після того, як дерева відцвітуть і на них почнуть з’являтися плоди, важливо продовжити захист від шкідників і хвороб. Цей період вимагає повторного обприскування для боротьби з моніліозом, яблуневою плодожеркою та іншими загрозами. Для цього можна використовувати біологічні препарати, які є безпечними для майбутнього врожаю.