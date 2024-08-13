Важливо робити це за сухої погоди без вітру, але з сонцем, так вийде вберегти рослини від хвороб

У серпні квіти і плодові дерева уже закінчують фазу цвітіння і плодоношення, тому це чудовий час для підрізки рослин, аби наступного року отримати буйне цвітіння. Як правильно обрізати садові рослини, пише УНІАН.

Обрізка троянди в серпні

Такі рослини як троянда, гліцинія, лаванда і садова гортензія відмінно сприймуть серпневу обрізку. Це хороший стимул для того, щоб продовжувати цвісти.

Важливо робити це за сухої погоди без вітру, але з сонцем, так вийде вберегти рослини від хвороб, які передаються через вітер і вологу. Обрізку потрібно проводити тільки продезінфікованим інструментом, а після цього змащувати ранки на рослині садовою маззю з фунгіцидом.

Обрізка смородини

Смородина і аґрус – ще дві культури, які можна і потрібно обрізати наприкінці літа. Так ви зможете омолодити рослини, вирізати старі пагони. Перед тим як обрізати аґрус у серпні, варто знайти саме той чагарник, який цього потребує. Обирайте ті, у яких кора вже темна. Крім того, для реанімації культури потрібно звернути увагу і на низькорослі кущі, і на ті, що ростуть занадто густо.

Обрізка малини

Що стосується того, як правильно обрізати малину в серпні, то робити це потрібно тільки після збору врожаю. Вирізати потрібно лише слабкі пагони, а також ті, з яких і був зібраний урожай. Після обрізки важливо залишити 10-12 сильних пагонів і прив'язати їх до дроту, це допоможе рослині не зламатися.

Обрізка яблуні

Кожен досвідчений городник знає, що наприкінці літа ми обрізаємо тільки ті яблуні, які дозрівають у вересні. Перетримка крони дозволяє розкрити плід і допомогти йому дозріти на сонці. Така обрізка дає змогу зрізати пагони біля основи на 40 см щонайменше, якщо вони ростуть вгору вертикально. Залишити потрібно ті пагони, на яких формуватимуться бутони.