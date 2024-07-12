Влітку рослини потребують ретельнішого поливу, ніж в інші сезони

Влітку підтримувати декоративні рослини важче, особливо, коли температура повітря сягає рекордних показників. Тому за ними потрібен особливий догляд, про який пише «Зелена садиба».

Полив

Влітку рослини потребують ретельнішого поливу, ніж в інші сезони, бо повітря більш сухе, а сонячні промені інтенсивніші. Щоб правильно поливати рослини, потрібно враховувати їх вид, розмір і вік. Наприклад, молоді рослини потребують більш частого поливу, ніж старі.

Поливати бажано вранці або ввечері, коли сонце не таке пекуче. Важливо поливати рослину під корінь, а не зверху по листках. В останньому випадку вода може пошкодити листя і сприяти розвитку хвороб. Як правило, рослину треба поливати так, щоб вода промочила ґрунт достатньо глибоко. Якщо вода не просочується в землю, це означає, що вона занадто щільна і її потрібно розпушити.

Підживлення

Підживлення декоративних рослин влітку є важливим пунктом догляду за ними, бо це період їх активного росту та цвітіння. Правильне добриво та режим допоможуть рослинам підтримувати здоров’я, красу та витривалість. Для підживлення влітку можна використовувати органічні і мінеральні добрива.

Мінеральні добрива

Мінеральні добрива для декоративних рослин влітку можна вносити кількома способами:

розвести у воді і полити під корінь;

розвести у воді і обприскати по листках;

змішати з ґрунтом і розкласти в прикореневій зоні рослин.

Обприскування добривом допоможе швидко розв’язати проблему дефіциту елементів в ґрунті, але повністю не замінить ефект від кореневого підживлення.

Варто підживлювати декоративні рослини один раз або двічі на місяць впродовж літа, залежно від типу рослини, характеристик ґрунту і рекомендацій виробника.

Органічні добрива

Використовуйте влітку і органічні добрива: компост, перегній, курячий послід, попіл. Вони допоможуть покращити структуру ґрунту та підвищити його родючість. Органічні добрива можна просто розкладати в прикореневій зоні рослин або розводити у воді.

Ідеальним практично для всіх рослин – і декоративних, і плодових є зелене добриво на основі бур’янів.

Добре підживлювати рослини вранці або ввечері, коли температура повітря не така спекотна. Підживлювати багаторічні рослини добривом з великою кількістю азоту в другій половині літа не рекомендується, бо азот викликає інтенсивний ріст пагонів, які можуть до зими не визріти і вимерзнути. Але це правило літнього догляду за рослинами не стосується однорічників.

Захист від шкідників і хвороб

обстежуйте рослини регулярно;

намагайтесь поливати рослини під корінь, уникаючи потрапляння води на листя;

забезпечуйте рослини водою у відповідній кількості;

використовуйте мульчу;

запрошуйте в сад природних ворогів шкідників – хижих корисних комах;

при посадці зберігайте оптимальну відстань між рослинами;

вчасно видаляйте відмерле листя та рештки рослин.

Санітарна і формувальна обрізка

Літня обрізка допомагає надати рослинам бажану форму та розмір. Видалення непотрібних або зайвих гілок стимулює правильний ріст рослини та підтримує її естетичний вигляд.

Також обрізка може стимулювати цвітіння та плодоношення. Так, наприклад, видалення зів’ялих квітів троянди сприяє формуванню нових бутонів і наближає наступну хвилю цвітіння. Обрізка влітку контролює розмір рослин. Це особливо важливо для рослин, які мають тенденцію до швидкого зростання.

Видалення перекриваючих гілок або зайвих листків забезпечує рослинам більше сонячного світла, що сприяє фотосинтезу. А обрізування хворих або інфікованих частин може допомогти запобігти поширенню хвороб і захистити решту рослини від зараження. Крім того, літня обрізка може бути використана для розмноження рослин методом живцювання.

Захист рослин від спеки