Основний критерій, що говорить про те, що прийшов час поливу – це сухість верхнього шару грунту

Драцена – досить популярна кімнатна рослина. Її листя росте на верхівці здерев’янілого стебла. У кімнатних умовах драцени цвітуть досить рідко. Квітки зеленуваті або білі, невеликі. Щоб квітка добре цвіла і росла влітку, її потрібно правильно поливати.

Драцена любить воду, проте надлишок вологи для неї небезпечний, пише «Фермерський блог». Частота поливу залежить переважно від пори року і температури повітря. Так, якщо повітря в приміщенні тепле (понад +20 °С), то полив повинен бути більш частим – 1-2 рази протягом тижня. Чим швидше пересихає грунт, тим більш частим повинен бути полив, тому в жарку пору може знадобитися поливати квітку і частіше двох разів на тиждень.

Основний критерій, що говорить про те, що прийшов час поливу – це сухість верхнього шару грунту. Він повинен просихати на 2-3 см в глибину, але не більше. Якщо верхній шар землі підсох, став розсипчастим і не приклеюється до пальців, значить, прийшла пора напоїти драцену водою.

Схема поливу

Вибудовуючи схему поливу і визначаючись з частотою і обсягом рідини, потрібно враховувати такі умови:

якщо верхній шар грунту просихає частіше, ніж раз в тиждень або більше, ніж на 3-5 см, значить, полив потрібно зробити більш частішим;

якщо протягом тижня верхній шар ґрунту не підсох, значить, потрібно збільшити проміжки між поливами і, можливо, скоротити кількість води;

якщо у вазоні над поверхнею ґрунту накопичується вода, значить, необхідно скоротити обсяг рідини. Частота поливу залежить від температури повітря: чим вона вище, тим частіше треба поливати драцену, і навпаки.

Яку воду краще використовувати

Використовувати воду з-під крану не варто. Вода з водопроводу дуже хлорована і жорстка, а тому не надто підходить для кімнатних рослин. До того ж у ній містяться солі та метали, що сприяють розмноженню у горщику хвороботворних бактерій. Для драцени найкраще підходить м'яка нейтральна вода:

тала;

кип'ячена;

відстояна;

дощова;

очищена.

Найбільш простим і економним варіантом є використання відстояної води. Перед поливом вода повинна відстоятися від кількох годин до двох діб. Однак використовувати воду, яка стоїть надто довго і вже встигла зацвісти не можна, оскільки в ній з'являються хвороботворні грибки.

Температура води для поливу повинна бути кімнатної або більш теплою – від +21 °С і вище. Обприскування теж слід проводити тільки теплою водою.

Як правильно поливати драцену

Існує кілька способів поливу драцени, кожен з яких володіє своїми перевагами і недоліками. Однак «драконове дерево» добре переносить кожен з них.

Через верх

Встановіть вазон з драценою на піддон. Візьміть лійку з відстояною водою кімнатної температури. Тримайте носик лійки близько до поверхні грунту і повільно виливайте рідина не надто сильним струменем. Грунт не повинен розмиватися. Вода повинна надходити рівномірно. Припиніть полив відразу після того, як знизу, в піддоні, почне накопичуватися рідина. Залиште рослина постояти в піддоні близько пів години. За цей час драцена потягне корінням необхідну рідину з піддону. Після закінчення часу приберіть піддон і вилийте зайву рідину.

Під душем

Занурте горщик з драценою у ванну, заповнену водою. Вона повинна покривати вазон так, щоб не переливалася через краї всередину. Залиште горщик постояти у воді протягом півгодини. За цей час коріння потягнуть на себе необхідну вологу. Якщо земляний ком до цього занадто просох, то такий спосіб допоможе добре зволожити землю.

За допомогою піддону

Вдавайтеся до цього методу у найспекотніші і посушливі літні дні. Теплу воду з лійки потрібно налити безпосередньо в піддон горщика. Якщо піддон дуже дрібний, то горщик потрібно помістити в більш глибоку ємність і залити водою так, щоб рідина покривала дно горщика знизу не більше, ніж на 1см. Залиште рослину постояти. Крізь дренаж коріння потягнуть на себе вологу, а земляний ком розм'якшиться. Після того, як грунт промокне, дістаньте драцену із води і злийте зайву рідину.

Полив драцени влітку

Так, влітку у «драконового дерева» настає період активного росту. В цей час рослина потребує рясному і частого поливу. Воно добре тягне воду і швидко росте.

Частота поливу залежить від температури повітря і його вологості. Деколи полив може знадобитися і кожні 2-3 дні, якщо верхній шар ґрунту за цей проміжок встигає просохнути. Раз на місяць драцену можна купати під душем або поливати через піддон. Обприскувати її необхідно якнайчастіше, однак уникати скупчення крапель в пазухах листків. Рекомендується також протирати листя м'якою вологою ганчіркою.