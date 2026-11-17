Якщо виноград регулярно не обрізати, він швидко розростається

Восени садівники готують виноград до зимівлі та наступного сезону, зокрема обрізають лозу. Однак під час цієї роботи нерідко залишають забагато пагонів, сподіваючись отримати більше грон. Насправді загущений кущ може гірше плодоносити, а ягоди – повільніше достигати й залишатися дрібними. Як правильно обрізати виноград, пише Simple Garden Life.

Чому не варто залишати забагато пагонів

Якщо виноград регулярно не обрізати, він швидко розростається. Густе листя та численні гілки затінюють внутрішню частину куща, через що туди потрапляє менше сонячного світла. Крім того, погіршується циркуляція повітря, а рослині доводиться розподіляти поживні речовини між великою кількістю пагонів.

У результаті грона можуть формуватися гірше, ягоди – дрібнішати, а врожай – нерівномірно достигати. Саме тому під час обрізки важливо залишити достатньо місця для розвитку майбутніх плодових пагонів.

Основний урожай наступного сезону формується на нових пагонах, які виростають із бруньок визрілої однорічної лози. Завдання садівника – видалити зайвий приріст, залишити здорові пагони для плодоношення та зберегти сформовану основу куща.

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Водночас сильна обрізка не означає, що потрібно зрізати всю стару деревину. Багаторічні рукави та штамб залишаються основою винограду, на якій формуються плодові ланки.

Коли найкраще обрізати виноград

Основну обрізку проводять у період спокою, коли виноград завершує вегетацію та скидає листя. Точні строки залежать від клімату, погоди, сорту й особливостей вирощування.

В Україні виноград, який потрібно вкривати на зиму, часто обрізають восени після листопаду. Це полегшує зняття лози з опори та її підготовку до зимового укриття. Якщо ж кущ не потребує такого захисту, обрізування можна перенести на кінець зими.

Важливо не орієнтуватися лише на календар. Перед роботою враховуйте стан рослини та місцеві погодні умови. Також не варто обрізати виноград під час сильних морозів, адже промерзла лоза стає крихкішою.

Який спосіб обрізки вибрати

Існують два поширені способи обрізування винограду: на довгі плодові стрілки та на короткі гілки. Вибір залежить передусім від сорту й способу формування куща.

Якщо йдеться про обрізку на плодові стрілки, залишають сильні та добре визрілі однорічні лози. Їх закріплюють на опорі, щоб пагони могли рівномірно розвиватися. Слабкі, пошкоджені та зайві гілки видаляють. Однорічну лозу можна відрізнити за гладшою та світлішою корою порівняно зі старою деревиною.

Інший спосіб – коротке обрізування на гілки. У цьому разі на сформованих багаторічних рукавах залишають короткі пагони з невеликою кількістю бруньок. В одному з варіантів формування однорічні пагони вкорочують до двох бруньок, а плодові ланки розміщують на відстані приблизно 15–30 см одна від одної.

Однак цю схему не можна застосовувати до всіх сортів винограду. Для одних різновидів потрібне довше обрізування, для інших підходить коротке. Тому перед роботою варто з’ясувати особливості конкретного сорту та врахувати спосіб формування куща.