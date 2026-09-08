Осінній догляд важливий для успішної зимівлі винограду та майбутнього врожаю. У цей період кущі потрібно впорядкувати, видалити зайві пагони, провести профілактичну обробку та подбати про достатнє зволоження ґрунту. Як підготувати виноград до зими, пише «Яскрава клумба».

Що потрібно зробити з виноградом восени

Підготовка виноградника до зими складається з кількох основних етапів:

обріжте лозу та сформуйте плодові ланки;

проведіть профілактичну обробку від хвороб і шкідників;

виконайте вологозарядний полив після завершення сезону;

укрийте молоді кущі та сорти, які потребують захисту від морозів.

Найбільше запитань у садівників-початківців зазвичай викликає саме обрізка. Від неї залежить не лише вигляд куща, а й те, скільки сил рослина витратить на формування врожаю наступного року.

Як правильно обрізати виноград восени

Виноград спрямовує значну частину поживних речовин до верхівок пагонів, тому без регулярної обрізки кущ стає надто густим, а ягоди можуть дрібнішати. Саме тому формування восени допомагає рівномірно розподілити навантаження та залишити найсильніші й найперспективніші пагони.

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Перед роботою варто розібратися в основних частинах виноградного куща:

рукав – багаторічна здерев'яніла частина куща, яка є його основою та нагадує скелетну гілку дерева;

– багаторічна здерев'яніла частина куща, яка є його основою та нагадує скелетну гілку дерева; плодова ланка – частина рукава, яку формують обрізкою. Вона складається з плодової стрілки та сучка заміщення;

– частина рукава, яку формують обрізкою. Вона складається з плодової стрілки та сучка заміщення; плодова стрілка – довга лоза, на якій залишають певну кількість вічок. Саме з них наступного сезону розвиватимуться пагони та формуватиметься основна частина врожаю;

– довга лоза, на якій залишають певну кількість вічок. Саме з них наступного сезону розвиватимуться пагони та формуватиметься основна частина врожаю; гілка заміщення – коротко обрізана лоза, яку залишають під плодовою стрілкою. З неї виростають пагони для формування нової плодової ланки;

– коротко обрізана лоза, яку залишають під плодовою стрілкою. З неї виростають пагони для формування нової плодової ланки; вічко – утворення на лозі, з якого навесні розвиваються бруньки та пагони.

Основний урожай винограду формується переважно на добре розвинених однорічних пагонах, які виросли на дворічній лозі. Тому завдання садівника полягає в тому, щоб щороку залишати сильні пагони для майбутнього плодоношення та своєчасно замінювати ті, що вже дали врожай.

Основні правила осінньої обрізки

Проводьте обрізку після завершення листопаду, коли рослина переходить у стан спокою. Не варто поспішати з роботою, поки листя ще активно тримається на кущі.

Використовуйте гострий і чистий секатор, щоб зрізи були рівними та не травмували лозу.

Зріз робіть у міжвузлі, а над брунькою залишайте невеликий пеньок завдовжки приблизно 2–3 см.

Повністю видаляйте слабкі, тонкі, пошкоджені, поламані та хворі пагони.

Якщо частина лози залишилася зеленою і не встигла визріти до осені, її також обрізайте.

На пагонах, які залишають для майбутнього плодоношення, видаляйте пасинки.

Пагони, які вже плодоносили, обрізайте відповідно до схеми формування куща.

Осіння обрізка може передбачати видалення більшої частини приросту за сезон. Не бійтеся сильно скорочувати кущ: надмірна кількість пагонів призводить до загущення та зайвого навантаження на рослину.

У дорослого винограду зазвичай залишають кілька добре сформованих рукавів, а кількість вічок визначають з урахуванням сили куща та особливостей конкретного сорту. Точне навантаження краще встановлювати за рекомендаціями для обраного сорту.

Як обрізати молодий виноград

Підхід до обрізки змінюється залежно від віку куща. Молодим рослинам насамперед потрібно сформувати міцну основу, з якої в наступні роки розвиватиметься плодоносна лоза.

Виноград першого року

Якщо саджанець висадили навесні та до осені він сформував один сильний пагін, його можна вкоротити, залишивши приблизно 3–4 бруньки.

Якщо розвинулося два пагони, кожен із них можна скоротити до 2–3 вічок.

Якщо говорити про дуже молоді саджанці, то існує й інший підхід: частину формувальної обрізки переносять на весну та після відкриття куща оцінюють, як він пережив зиму.

Виноград другого року

На другий рік кущ зазвичай уже має кілька добре розвинених пагонів. Їх використовують для подальшого формування рукавів.

Сильні пагони вкорочують, залишаючи на кожному приблизно 3–4 вічка. Важливо залишати саме добре визрілу лозу, без пошкоджень і ознак хвороб.

Виноград третього року

На третій рік кущ уже можна формувати за схемою плодової ланки. На кожному рукаві виберіть два найкраще розвинені пагони.

Нижній пагін укоротіть до 2–3 вічок, він стане гілкою заміщення.

Верхній пагін залиште довшим, приблизно на 7–10 вічок, залежно від сорту та сили куща. Він виконуватиме роль плодової стрілки.

Так поступово формується структура дорослого виноградного куща.

Виноград четвертого року і старше

Надалі дотримуйтеся тієї самої схеми. Лозу, яка вже плодоносила, видаляйте, а з молодих пагонів формуйте нову плодову ланку.

Сильніший пагін залишайте як плодову стрілку, а нижній обрізайте коротше та використовуйте як сучок заміщення. Завдяки такому щорічному оновленню кущ не загущується, а плодоносна частина постійно оновлюється.

Чим обробити виноград після обрізки

Після завершення сезону виноград варто захистити від грибкових захворювань та інших проблем, які можуть проявитися наступного року.

Профілактичну обробку проводьте після збору врожаю та повного опадання листя. Для цього використовують препарати, призначені для винограду та інших плодових культур.

Для пізньоосінньої обробки часто застосовують розчин залізного купоросу. Концентрацію препарату підбирайте відповідно до віку куща та рекомендацій виробника. Дорослі рослини зазвичай обробляють концентрованішим розчином, тоді як для молодих саджанців використовують слабший.

Обробіть не лише пагони, а й ґрунт навколо куща. Після застосування залізного купоросу лоза може потемніти – це нормальна реакція.