ОБСЄ обіцяє підтримку у разі розгортання місії миротворців ООН на Донбасі

ОБСЄ готова надати підтримку у разі прийняття рішення про розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це 10 січня повідомляє «Укрінформ» з посиланням на нового голову ОБСЄ Мирослава Лайчака.

Під час прес-конференції у Відні, новий очільник ОБСЄ заявив, що питання миротворців краще адресувати до ООН, проте ОБСЄ у разі необхідності готова підтримати місію.

«Я обговорював з генеральним секретарем ООН це питання. Також я буду звітувати в Раді Безпеки через декілька тижнів. Якщо буде рішення про розгортання такої місії, то ОБСЄ готова використати свій досвід на місцях для надання підтримки», - сказав чиновник, коментуючи питання щодо можливої миротворчої місії на Донбасі.

Нагадаємо, що в ході свого виступу в рамках участі у 73-й сесії Генеральної Асамблеї, президент України Петро Порошенко закликав ООН ввести миротворчу місію на Донбас. Президент зауважив, що згідно із найбільш обережними оцінками ООН, кількість жертв цього конфлікту сягнула близько 35 тисяч людей, включаючи більше 10 тисяч загиблих та близько 25 тисяч поранених. Кількість внутрішньо переміщених осіб перевищила 1,5 мільйона.

Пізніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб розробило орієнтовну модель миротворчої міжнародної місії на Донбасі.