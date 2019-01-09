Шеф поліції Львівщини запропонував стати поліцейським львів'янину, що затримав грабіжника

Рятівник отримав іменний годинник, подяку та запрошення на роботу

Чоловіку, який героїчно врятував жінку від озброєного нападника та затримав його до приїзду поліції, вручили подяку та подарунок. Іменник годинник 31-річному львів’янину особисто вручив керівник поліції області Валерій Середа. Також начальник головного управління Нацполіції у Львівській області запропонував чоловіку стати поліцейським.

Нагадаємо, 2 січня на перехресті вулиць Генерала Чупринки та Київської у Львові близько 20:00 на 26-річну жінку напав зловмисник, поранив ножем, відібрав сумку та хотів втекти. Почувши крики про допомогу, 31-річний чоловік, який був неподалік, почав бігти за нападником, затримав його та передав поліцейським, які оперативно прибули на місце події.

«Я їхав в автомобілі і побачив, що молоді люди шарпались між собою. Я спочатку не зрозумів, що відбувається, а коли почув крики про допомогу, то вибіг з машини і побачив, що чоловік видирає сумку в дівчини. Я не знав чи він з ножем чи без, часу на роздуми не було. Я на емоціях кинувся за ним, затримав зловмисника і повернув дівчині її сумку», – цитує слова героя прес-служба поліції Львівщини.

Сьогодні, 9 січня, головний поліцейський Львівщини Валерій Середа вручив 31-річному львів’янину подяку за «проявлену мужність, високу громадську свідомість, патріотизм та надання дієвої допомоги працівникам поліції у затриманні злочинця», а також нагородив його іменним годинником.

«Це реальний і правдивий вчинок свідомої людини, справжнього громадянина своєї держави. Він повівся, як мужній чоловік і мені б дуже хотілося бачити його в лавах Національної поліції. Сподіваюся, що він обдумає мою пропозицію і прийме позитивне рішення», – запропонував Валерій Середа.

У прес-службі поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що чоловік скромно просив не називати свої ім'я, а над пропозицією стати поліцейським обіцяв подумати.

фото прес-служби поліції

Затриманий 40-річний нападник, вже раніше судимий, перебуває під вартою. Його судитимуть за ч.1 ст.187 (розбій) ККУ. Санкція статті – від трьох до семи років позбавлення волі.