Наразі лише третина батьків івано-франківських школярів підтримує ідею відновлення очного навчання у школах з 1 вересня, решта висловилися за дистанційну форму. Відтак, влада Івано-Франківська розглядає варіанти розпочати навчання у школах або в онлайн-режимі, або за змішаною формою.

Про такі плани повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час ефіру на радіо «Західний Полюс» у четвер, 4 серпня. За словами мера, наразі у місті перевірили усі заклади освіти перед початком нового навчального року, на усунення недоліків з облаштування укриттів планують виділити додаткові кошти. Разом із тим лише 30% опитаних батьків школярів готові до початку очного навчання у школах з вересня.

«Я думаю, що сьогодні ситуація така, що будемо починати навчальний рік, або онлайн, або за змішаною формою. Ми бачимо й по опитуванню батьків, близько 70% виступили за онлайн форму. Відповідно 30% хочуть, щоб діти навчались очно», — зазначив Руслан Марцінків.

За його словами, лише у восьми школах Івано-Франківська є батьки-прихильники очного навчання, шість із них – у навколишніх селах. «Розуміємо, що ситуація змінюється щотижня, але ми готуємося. Укриття згодяться незалежно від того, чи буде очне навчання, адже вони будуть придатні для цивільного населення», — наголосив Руслан Марцінків.