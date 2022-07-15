За скоєене завідувачці кафедри загрожує до 12 років ув'язнення

Завідувачку кафедри одного з факультетів Ужгородського національного університету підозрюють привласненні понад 700 тис. грн із зарплати працівника, який перебував закордоном. За даними слідства, жінка оформляла зарплату викладачам, які були закордоном протягом п’яти років і виконували роботу лише частково. Правоохоронці стверджують, що завідувачка кафедри мала при собі картку одного з працівників і привласнила понад 700 тис. грн, загалом збитки оцінюють у майже мільйон гривень.

Як у п’ятницю, 15 липня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, працівники кафедри одного з факультетів Ужгородського національного університету протягом п’яти років – із 2017 по 2022 рік – отримували зарплату, перебуваючи закордоном.

«Виплати здійснювалися на підставі поданих підозрюваною табелів оплати праці, згідно з якими особи в повному обсязі відпрацювали робочий час за вказаний період. При цьому вона достеменно знала, що один із працівників був відсутній на робочому місці у 75% з відпрацьованих днів, інший – у 95%», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Збитки університету оцінюють у 965 тис. грн. Правоохоронці встановили, що підозрювана мала банківські картки одного зі співробітників і таким чином привласнила понад 700 тис. грн.

Викладачці оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (розтрата і привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах). За скоєне викладачці загрожує до 12 років із забороною займатися певною діяльністю до трьох років. Слідство триває.