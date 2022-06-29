Директор однієї із сільських шкіл на Золочівщині впродовж кількох років отримував зарплату за п'ятьох вчителів, які ніколи у цій школі не працювали. У прес-службі прокуратури ZAXID.NET розповіли, що чоловік вже звільнився з посади за власним бажанням та зараз перебуває під нічним домашнім арештом.

Впродовж п'яти років директор сільської школи отримував зарплату за фіктивних працівників. У прокуратурі не розголошують деталей щодо обвинуваченого директора, а також не називають школи, відомо лише, що це єдина школа в одному із сіл Золочівського району.

У середу, 29 червня, прокурори повідомили, що розслідування вже завершене та передане до суду. Правоохоронцям вдалося назбирати достатньо доказів проти керівника школи, який заволодів 800 тис. грн бюджетних грошей.

«З 2016 по 2021 роки обвинувачений, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підроблених табелів обліку робочого часу, заволодів майже 800 тис. грн, виплачених відділом освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту в якості заробітної плати п’ятьом працівникам. Однак, останні в школі ніколи не працювали та роботу не виконували», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Як розповіли ZAXID.NET у прокуратурі, директора спершу відсторонили від посади, а згодом він сам звільнився. Зараз екс-директор перебуває під нічним домашнім арештом, також суд арештував все його майно. Максимальне покарання, яке для нього можливе – п'ять років позбавлення волі.