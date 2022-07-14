Активіста затримали у Сторожинці під час одержання 250 євро

СБУ у Сторожинці затримала 40-річного керівника регіонального відділення всеукраїнської антикорупційної організації, який вимагав хабар від мешканця Чернівецької області за включення його до складу ГО. Крім того, активіст пропонував чоловікові документи, які нібито можуть допомогти уникнути мобілізації.

Про затримання активіста у четвер, 14 липня, повідомила прес-служба СБУ Чернівецької області. За даними слідства, керівник регіонального відділення однієї з всеукраїнських «антикорупційних» громадських організацій отримав від місцевого мешканця хабар за вступ до складу ГО і виготовлення документів, які нібито допоможуть уникнути мобілізації.

«Хабара громадський діяч, який мав би боротися з хабарництвом, вимагав від буковинця за прийняття до очолюваної ним організації. Бонусом до членства винахідливий керівник пропонував документи, які нададуть змогу ухилитися від мобілізації під час призову, оскільки він буцімто є «командиром» сформованої на базі ГО "роти спеціального призначення"», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнюють, що затримали активіста у місті Сторожинець при отриманні частини суми – 250 євро. Він вимагав від буковинця хабар за адмінпосаду у громадській організації.

«Членство в антикорупційному громадському об’єднанні надало б чоловіку можливість уникнути призову під час мобілізації та проходити службу у спеціально створеному при громадській організації підрозділі», – додають у прокуратурі.

Активісту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-3 ККУ (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми). Триває слідство.