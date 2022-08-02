Майже третині дитячих садків у Чернівцях не рекомендували розпочинати роботу з 1 вересня. Причина – відсутність укриття та можливості його облаштування. Відповідні висновки зробила спецкомісія, яка оглядала навчальні заклади для оцінки можливості проведення у них очних занять. За результатами роботи, 15 дитячим садкам і 5 школам не рекомендують працювати, разом з тим в інших закладах розглядають можливість позмінної роботи чи роботи на неповний день з міркувань безпеки: школи можуть працювати у кілька змін, щоб діти могли використовувати укриття, якого не вистачає на всіх учнів, а садочки – на пів дня, щоб батьки забирали дітей додому ще до обіднього сну.

Як під час прес-конференції у вівторок, 2 серпня, повідомила начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук, спеціально створена комісія вже обстежила 100 навчальних закладів у Чернівцях, за результатами перевірки школам і садочкам надали рекомендації, відповідно до яких вони зможуть обирати очну або змішану форму навчання з 1 вересня. Остаточне рішення прийматиме сам навчальний заклад після консультацій з батьками дітей. Разом із тим під час перевірки комісія визначила 5 шкіл і 15 дитсадків, яким не рекомендують працювати в очному режимі. Які саме заклади не працюватимуть з 1 вересня, у міськраді поки не уточнили.

«Ці заклади освіти або не мають укриттів, бо планами не були передбачені цокольні поверхи і підвальні приміщення, які можна переобладнати під укриття, або ті підвальні чи цокольні приміщення є невеликої площі, тому їх не можна використовувати для того, щоб забезпечити дітям безпеку», – зазначила Ірина Ткачук.

За її словами, також є дві школи та шість дитсадків у Чернівцях, які розглядають можливість підписання угод з іншими установами на використанні їхніх укриттів. Відстань до таких укриттів має бути до 500 метрів для шкіл та до 100 метрів – для садочків.

«Попередньо чотири школи із 45 вже зазначили, що планують працювати в очному режимі з 1 вересня. Однак, це лише попередні дані. Сім шкіл планують працювати виключно в дистанційному режимі, решта – змішані форми», – сказала Ірина Ткачук, додавши, що думки батьків щодо вбору форми навчання з 1 вересня дуже різняться.

В управлінні освіти також зазначили, що станом на 2 серпня у Чернівцях працює 25 садочків, 18 – закриті на щорічні профілактичні заходи до 10 серпня, ще у дев’яти дитсадках наразі проживають переселенців. Загалом у місті 55 дитячих садків, 4 дошкільні підрозділ навчальних закладів та НВК і 2 приватні.

Ірина Ткачук уточнила, що частина дитсадків, які не відкриються для роботи, будуть переведені на простій: «Працівникам здійснюватимуться виплати у межах середнього заробітку. Для того, щоб не було несправедливості, що одні працюють інші ні, ті що не працюють – будуть працювати із внутрішньопереміщеними особами», – додала Ірина Ткачук.