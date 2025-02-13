Академія виникла у 1997 році після відокремлення юридичного інституту

Національний університет «Одеська юридична академія», президентом якого є Сергій Ківалов, приєднали до Одеського національного університету імені Іллі Мечникова. Відповідне розпорядження ухвалив Кабінет міністрів України.

У МОН наголошують, що реорганізація не вплине на студентів юридичної академії та її структурних підрозділів, вони продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вступили, без змін умов фінансування.

«Проте інша ситуація – для керівного складу закладу, серед якого є особи, зокрема Сергій Ківалов, який, мені так видається, ніколи не мав морального права залишатися в освіті після відомих усім фактів у його біографії. Очевидно, що таким особам буде складно погодитися з цим рішенням і вони будуть йому опиратися», – зазначив міністр освіти Оксен Лісовий.

Одеська юридична академія виникла у 1997 році після відокремлення юридичного інституту від Національного університету імені Мечникова. Теперішнє об’єднання – повернення академії до структури класичного університету.

«Проте найважливішим є не лише форма, а й система цінностей, що панує в закладі та культивується його керівництвом. Оскільки суддя, адвокат, правозахисник, прокурор – це про правду, доброчесність, справедливість, неупередженість, відповідальність, патріотизм і широкий світогляд», – підсумував Оксен Лісовий.

Як додали у МОН, основною причиною укрупнення мережі закладів вищої освіти є демографічна ситуація. За останні 15 років середня кількість студентів на один заклад вищої освіти зменшилася з 6,5 тис. до 3,5 тис. Їхнє об’єднання сприятиме поліпшення якості, посилення спроможності університетів через скерування ресурсів та залучення інвестицій в оновлені науково-навчальні інфраструктури.

Сергій Ківалов був депутатом ВРУ від фракції «Опозиційного блоку», співавтором закону «Про засади державної мовної політики», («Закон Ківалова-Колесніченка»), який давав великі переваги російській мові. Під час президентських виборів 2004 року Ківалов був головою Центральної виборчої комісії. Внаслідок масштабної фальсифікації результатів голосування почалася Помаранчева революція.