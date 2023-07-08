Затоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС території України

Кожен день повномасштабного російського вторгнення завдає довкіллю України збитків на суму 102 млн євро або ж 4 млрд грн. Про це повідомила прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Зазначається, що ці підрахунки без врахування екоциду, який спричинила Росія підривом Каховської ГЕС.

«Кожен день інспектори Державної екологічної інспекції України фіксують руйнування довкілля від бойових дій. Цифри жахають. Сьогодні маємо вже близько 51 млрд євро або 2 трлн грн екологічних збитків. Це означає, що кожен день війни коштує мінімум 102 млн євро або 4 млрд грн екологічних збитків. Всьому є своя ціна», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що прямі збитки від підриву росіянами Каховської ГЕС становлять щонайменше 2 млрд доларів. Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості.

Унаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС Україна потенційно втратила 80 тис. га заповідних територій та майже 50% лісових насаджень, а це 55 тис. га.