Бо Віллімон уже працював над «Андором»

Один із авторів «Карткового будинку», драматург Бо Віллімон, напише сценарій для фільму «Зоряні війни: Світанок джедаєв», повідомляє The Hollywood Reporter.

Про нову картину з популярного всесвіту вперше заговорили навесні 2023 року. Постановку довірили Джеймсу Менголду, який кілька років тому був закріплений за стрічкою про Боба Фетта, допоки її розробку не скасували. Віллімон уже має досвід роботи із всесвітом «Зоряних воєн», він працював над «Андором».

У новому фільмі глядачі дізнаються про те, як з'явилося таке поняття, як «джедайська сила». Знайомих персонажів не буде, оскільки події відбуватимуться за 25 тисяч років до «Нової надії».