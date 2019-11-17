Один український військовий загинув минулої доби на Донбасі

За суботу, 16 листопада, в зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовий. Ім’я загиблого військового, як і будь-які інші дані про нього, у зведеннях штабу ООС відсутні.

Як повідомив штаб ООС, загалом підтримувані Росією бойовики 16 листопада обстріляли українські позиції 15 разів. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Крім того, за минулу добу було зафіксовано вогневу активність ворожих снайперів.

Нагадаємо, 14 листопада на Донбасі загинув військовий з Волині.