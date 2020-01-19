Один український воїн загинув і 10 отримали поранення минулої доби на Донбасі

За суботу, 18 січня, російські найманці 6 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Від ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, десятеро зазнали поранень, повідомив прес-центр операції Об’єднаних сил.

Станом на ранок неділі, 19 січня, інформації про загиблого військового не було.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї», – зазначається у повідомленні.

Підтримувані Росією збройні формування відкривали вогонь біля Пісків, Красногорівки, Павлополя, Василівки та Оріхового.