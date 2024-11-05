На зйомках фільму «БожеВільні»

В Україні триває прокат української драми Дениса Тарасова «БожеВільні», який викликає переважно позитивні відгуки у глядачів. Проте стало відомо, що виконавець однієї з ролей, актор Роман Якимчук живе та працює в Росії, куди виїхав у 2021 році. У кінокомпанії Film.ua розповіли, чому було неможливо перезняти сцени з Якимчуком.

Знімали фільм у 2021 році. Якимчук, після роботи у «БожеВільних» виїхав до Росії, де знімається у кіно й жодним чином не коментує події в Україні.

У коментарі для «Суспільне Культура» представники Film.Ua заявили, що сцени з Якимчуком неможливо було вирізати. Вони переконані, що, якби це зробили, то втратився сенс та зміст історичної драми. Перезняти ті сцени також було неможливо, оскільки більшість локацій, де знімався актор, більше не існує.

Також у кінокомпанії розповіли, що з Якимчуком ніхто з команди «БожеВільних» не підтримує зв'язок. Вони вважають, що через поведінку одного актора не можна знецінювати роботу інших.

«На наш погляд, тут важливішим є питання, про що фільм "БожеВільні" і які меседжі він несе. Наш фільм пропагандує свободу і надихає чинити опір ворогу попри труднощі, що є доволі цінним в наш час ресурсом», – вказала в Film.Ua.

У кінокомпанії додали, що деякі артисти з фільму, зокрема, Костянтин Темляк зараз перебувають у лавах ЗСУ. Інші допомагають українським військовим.

«Ми вирішили не правильним і не справедливим перекреслити їхній вклад і роботу над проєктом через цього персонажа. Тому фільм вийшов в прокат саме в такій версії і монтажі, і продовжує збирати зали та схвальні відгуки глядачів», – зазначили у Film.Ua.

Події фільму розгортаються в 1970-х роках. Головний герой, Андрій Довженко (Костянтин Темляк), дізнається, що більшість осіб, обвинувачених за статтею «антирадянська діяльність», не потрапляли до в'язниць, а відправлялися до психіатричних лікарень спеціального типу. Цим людям приписували вигаданий діагноз «млявоплинна шизофренія», який був сфабрикований у кабінетах КДБ.

Нагадаємо, що раніше у центрі скандалу опинився інший актор з фільму «БожеВільні». У 2021 році Віталій Салій отримав премію кінокритиків у номінації «найкращий актор» за ороль у фільмі «Я працюю на цвинтарі». Тоді ж стало відомо, що Салій зіграв військового армії РФ у російському серіалі, який вийшов на російському каналі НТВ. Думки кінокритиків розділились. Частина вважала, що Салію не можна вручати нагороду, частина наголосила, що оцінюється роль, а не людина. Натомість інші наголосили, що серед номінантів не лише Салій працює на Росію. Наприклад, один із продюсерів картини «Королі репу» Влад Ряшин отримав у Росії премію за виховання молоді. Тож Салій таки отримав нагороду, а компанія Film.Ua й після анексії Криму (проте до повномасштабного вторгнення) продовжувала працювати над контентом, розрахованим на російський ринок.