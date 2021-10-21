Фільм «Стоп-Земля» зібрав усі головні нагороди

Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила переможців на отримання нагород у 2021 році. Найкращим фільмом було названо «Стоп-Земля» Катерини Горностай.

Нагадаємо, що«Стоп-Земля» була лідером за кількістю номінацій. Вона перемогла в усіх 5-ти категоріях, у яких була висунута.

Цього року не обійшлось без скандалу. Найбільше голосів у номінації «найкращий актор» було віддано за Віталія Салія. Проте, уже коли голосування було закрито, стало відомо, що Салій зіграв військового армії РФ у російському серіалі, який вийшов на російському каналі НТВ. Думки кінокритиків розділились. Частина вважала, що Салію не можна вручати нагороду, частина наголосила, що оцінюється роль, а не людина. Натомість інші наголосили, що серед номінантів не лише Салій працює на Росію. Наприклад, один із продюсерів картини «Королі репу» Влад Ряшин отримав у Росії премію за виховання молоді. Тож Салій таки отримав нагороду, проте сама ситуація вимагає аналізу та, можливо, радикальних рішень.

Віталій Салій зіграв роль російського військового на каналі НТВ

Національна премія кінокритиків «Кіноколо» – щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографу та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. У 2020 році найкращим фільмом року стала драма «Атлантида» Валентина Васяновича, у 2019 – драма «Додому» Нарімана Алієва, у 2018 – драма «Донбас» Сергія Лозниці.

Список номінантів:

Найкращий повнометражний ігровий фільм

«Стоп-Земля» – режисерка Катерина Горностай, продюсери Віталій Шереметьєв, Віка Хоменко, Наталія Лібет, Ольга Бесхмельниціна

Найкращий короткометражний ігровий фільм

«Папині кросівки» – режисерка Ольга Журба, продюсери Максим Асадчий, Сашко Чубко

Найкращий документальний фільм

«Цей дощ ніколи не скінчиться» – режисерка Аліна Горлова, продюсер Максим Наконечний

Найкращий анімаційний фільм

«Непотрібні речі» – режисер Дмитро Лісенбарт, продюсер Віталій Хало

Відкриття року

«Стоп-Земля» – режисерка Катерина Горностай, продюсери Віталій Шереметьєв, Віка Хоменко, Наталія Лібет, Ольга Бесхмельниціна

Найкращий режисер/режисерка

Катерина Горностай – «Стоп-Земля»

Найкращий актор

Віталій Салій – «Я працюю на цвинтарі»

Найкраща акторка

Марія Федорченко – «Стоп-Земля»

Найкращий сценарій фільму (ігрові повнометражні та ігрові короткометражні фільми). Переможця у цій номінації визначали вперше.

Катерина Горностай – «Стоп-Земля»

За досягнення (українським авторам робіт про українське чи зарубіжне кіно, а також зарубіжним авторам робіт про українське кіно – кінокритикам, кінознавцям, журналістам, кураторам, блогерам тощо). Переможця у цій номінації визначали вперше.

Денис Буданов – цифрова архівація національного кінопроцессу: представлення вітчизняних стрічок, кінофестивалів, кінокритичних публікацій у головних кінобазах мережі.