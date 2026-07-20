«Одіссея» Крістофера Нолана зібрала понад 264 млн доларів за перший вікенд прокату
Стрічка стала одним із найуспішніших стартів у кар'єрі режисера
Фільм Крістофера Нолана «Одіссея» за перший вікенд зібрав 264,1 млн доларів, із яких 124,5 млн доларів припали на США та Канаду. Про це повідомили в Reuters із посиланням на Universal Pictures.
Екранізація однойменної давньогрецької поеми Гомера очолила світовий та американський прокат за підсумками дебютного вікенду. У фільмі Метт Деймон зіграв грецького героя Одіссея, який після завершення Троянської війни вирушає у небезпечну подорож додому, долаючи випробування та зустрічаючись із богами й міфічними істотами.
Виробництво фільму коштувало близько 250 млн доларів. За даними CinemaScore, глядачі надали стрічці найвищу оцінку, а рейтинг аудиторії на Rotten Tomatoes наразі становить 97%.
«Одіссея» вже стала одним із найкращих стартів у карʼєрі Крістофера Нолана. Це третій успішний дебют режисера після «Темного лицаря: Відродження легенди» (2012) та «Темного лицаря» (2008). Попит на квитки був настільки високим, що продаж на окремі IMAX-сеанси відкрили ще рік тому. Через рекордний ажіотаж понад 50 кінотеатрів у Північній Америці додали нічні покази. Генеральний директор IMAX Річард Гелфонд повідомив, що попередній продаж приніс компанії 50 млн доларів – це найкращий результат в історії мережі.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Одіссея» стала першою режисерською роботою Крістофера Нолана після «Оппенгеймера», який у 2024 році здобув сім премій «Оскар», зокрема за найкращий фільм і найкращу режисуру.