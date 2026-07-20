Виробництво фільму коштувало близько 250 млн доларів

Фільм Крістофера Нолана «Одіссея» за перший вікенд зібрав 264,1 млн доларів, із яких 124,5 млн доларів припали на США та Канаду. Про це повідомили в Reuters із посиланням на Universal Pictures.

Екранізація однойменної давньогрецької поеми Гомера очолила світовий та американський прокат за підсумками дебютного вікенду. У фільмі Метт Деймон зіграв грецького героя Одіссея, який після завершення Троянської війни вирушає у небезпечну подорож додому, долаючи випробування та зустрічаючись із богами й міфічними істотами.

Виробництво фільму коштувало близько 250 млн доларів. За даними CinemaScore, глядачі надали стрічці найвищу оцінку, а рейтинг аудиторії на Rotten Tomatoes наразі становить 97%.

«Одіссея» вже стала одним із найкращих стартів у карʼєрі Крістофера Нолана. Це третій успішний дебют режисера після «Темного лицаря: Відродження легенди» (2012) та «Темного лицаря» (2008). Попит на квитки був настільки високим, що продаж на окремі IMAX-сеанси відкрили ще рік тому. Через рекордний ажіотаж понад 50 кінотеатрів у Північній Америці додали нічні покази. Генеральний директор IMAX Річард Гелфонд повідомив, що попередній продаж приніс компанії 50 млн доларів – це найкращий результат в історії мережі.

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«Одіссея» стала першою режисерською роботою Крістофера Нолана після «Оппенгеймера», який у 2024 році здобув сім премій «Оскар», зокрема за найкращий фільм і найкращу режисуру.