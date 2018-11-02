Одна з тернопільських шкіл замінила чверті на триместри

Тернопільська школа №6 стала першою в місті, яка відмовилася від поділу навчального року на чверті, замінивши їх на триместри. Таким чином, навчальний рік поділений на шість триместрів по п’ять тижнів кожен, а канікули між триместрами становлять один тиждень.

Як повідомив директор школи-ліцею №6 ім. Назарія Яремчука Олександр Остапчук місцевому телеканалу ІНТБ, такий розподіл навчального часу в школі вже застосовується у кількох містах України і наразі недоліків у такому поділі навчального року ніхто не виявив.

«Наші колеги зі шкіл Бердичева, Олександрії, Києва вже давно працюють за такою системою. Їхнє дослідження показало: діти менше хворіють, діти менше втомлюються і менше відбувається карантинів. Зважаючи на такі їхні твердження, ми цього року вперше перейшли на таку систему», – сказав Остапчук.

Директор школи додав, що за один триместр навчання діти не встигають втомитися. За його словами, система вибудувана так, що як тільки діти починають втомлюватися – розпочинаються канікули.

Разом з тим директор зазначив, що якщо в такій системі буде виявлено недоліки, то школа зможе повернутися до розподілу навчального року на чверті.

Новою системою розподілу навчального часу задоволені й учні. Зокрема, одинадцятикласники розповіли журналістам, що поділ навчального року на триместри допомагає їм ефективніше готуватися до складання ЗНО і дає змогу краще попрацювати з репетиторами.

У міському управлінні освіти зазначили, що школи самі можуть визначати, як розподіляти навчальний рік.