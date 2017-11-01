Одразу два гравці «Карпат» покинули львівський клуб

Фернандо Тіссоне більше не гравець «Карпат»

Два півзахисники львівських «Карпат» – Маріо Аркес Бласко та Фернандо Тіссоне покинули «зелено-білих». Обоє гравців вже приєдналися до своїх нових клубів.

Так, Фернандо Тіссоне перебрався до португальського «Авеша».

Fernando Tissone e Artur Moraes são os novos jogadores do CD Aves. Bem-vindos! ?️ pic.twitter.com/KWXlpZnuJt — CD Aves (@cdaves1930) 16 січня 2018 р.

Маріо Аркес Бласко повернувся до іспанського клубу «Алькояно», за який виступав до переходу в «Карпати»

Варто зазначити, що обоє гравців перейшли у «Карпати» лише цього сезону. Маріо Аркес Бласко став одним з перших придбань тодішнього тренера Серхіо Наварро, однак за «левів» зіграв лише 5 матчів. Фернандо Тіссоне приєднався до команди вже по ходу сезону і відіграв у 13 матчах.

До слова, за даними Tribuna.com, захисник «Карпат» Федеріко Перейра може перейти у чилійський клуб «Уачіпато» за 100 тис. євро.