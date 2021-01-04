Славомір Новак виконував обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг України упродовж 2016-2019 років

Офіс генпрокурора спільно із Державним бюро розслідувань направив до Польщі письмове повідомлення про підозру колишньому виконувачу обов’язків керівника Держагентства автомобільних доріг України. Про це повідомила прес-служба прокуратури у понеділок, 4 січня.

За даними слідства, Славомір Новак упродовж 2017-2019 років не виконував рішення місцевого та Верховного суду України про поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг у одній з областей України та активно перешкоджав їх виконанню. Як зазначає прокуратура, через ці дії на «Укравтодор» оштрафували.

Наприкінці вересня 2019 року Новак за власним бажанням припинив свої повноваження в.о. голови «Укравтодору» та повернувся до Польщі, де його затримали за вчинення ряду тяжких корупційних кримінальних правопорушень.

Йому інкримінують умисне невиконання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, рішення та постанови суду, що набрали законної сили, а також перешкоджання їх виконанню. У разі доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, 20 липня колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака затримали у Варшаві за підозрою у корупції, керуванні організованою злочинною групою та відмиванні грошей. Разом із ним затримали також і екс-командира «Грому» Даріуша Завадку та ґданського підприємця Яцка П.

Злочини у яких звинувачують Новака були скоєні, коли той очолював «Укравтодор» у 2016-2019 роках. У зв’язку із затриманням Славоміра Новака українські та польські детективи прововели низку обшуків в Україні та Польщі. Обшуки також провели у львівському офісі компанії Onur Group Ukraine.

САП та НАБУ розповіли, що в 2016-2019 роках низка чиновників «Укравтодору» створила злочинну групу, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, виділених на будівництво доріг в Україні. За версією слідства, корупційна схема розпочиналася на території України, а фактично закінчувалася на території Польщі. Сума тендерів, яка відпрацьовується у рамках спільного слідства українських і польських правоохоронців щодо ексглави Укравтодору Славоміра Новака, становить 270 млн євро.

Звинувачення в організації злочинної групи та відмиванні брудних грошей прокуратура Варшави висунула колишньому керівнику Укравтодору Славоміру Новаку 21 липня. Своєю чергою, Центральне антикорупційне бюро Польщі повідомило Новаку про підозру за дорученням НАБУ та САП в межах спільної слідчої групи.

НАБУ та САП зафіксували три епізоди, які можуть свідчити про ймовірне отримання колишнім керівником «Укравтодору» неправомірної вигоди. Всі ці випадки пов’язані з ухваленням рішень про використанням коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями у вигляді кредитів на ремонт українських доріг.

Наразі Славомір Новак перебуває під вартою у Польщі.