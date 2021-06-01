Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що найближчим часом влада змінить голів облдержадміністрацій в деяких областях, «оскільки там є проблеми». Про це Тимошенко заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми справді змінили велику кількість голів адміністрацій, десь, не сперечаюся, промахнулися… Одразу скажу – будуть ще заміни голів обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки що рано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки що шукаємо кандидатів», – розповів Тимошенко.

Жодних імен Тимошенко не уточнив, але тут варто нагадати, що у травні президент Володимир Зеленський пригрозив звільненням головам ОДА, які притримують надбавки лікарям.

Ще в середині квітня уряд переказав кошти для виплати надбавок медикам, які протидіють Covid-19. Проте в окремих регіонах є випадки, коли ці кошти виплачені не були.

Тоді Зеленський заявив, що у тих регіонах, де не будуть здійснені виплати, голови ОДА «щонайменше будуть позбавлені зарплати, а, можливо, й позбавлені своїх посад».