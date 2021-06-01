Офіс президента анонсував заміну частини голів ОДА
ОП вже почав пошуки кандидатів на посади нових очільників українських ОДА
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що найближчим часом влада змінить голів облдержадміністрацій в деяких областях, «оскільки там є проблеми». Про це Тимошенко заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».
«Ми справді змінили велику кількість голів адміністрацій, десь, не сперечаюся, промахнулися… Одразу скажу – будуть ще заміни голів обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки що рано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки що шукаємо кандидатів», – розповів Тимошенко.
Жодних імен Тимошенко не уточнив, але тут варто нагадати, що у травні президент Володимир Зеленський пригрозив звільненням головам ОДА, які притримують надбавки лікарям.
Ще в середині квітня уряд переказав кошти для виплати надбавок медикам, які протидіють Covid-19. Проте в окремих регіонах є випадки, коли ці кошти виплачені не були.
Тоді Зеленський заявив, що у тих регіонах, де не будуть здійснені виплати, голови ОДА «щонайменше будуть позбавлені зарплати, а, можливо, й позбавлені своїх посад».