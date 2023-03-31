Офіс президента відповів Лукашенку на заклики «припинити вогонь»
Лукашенко заявив «небезпечність контрнаступу ЗСУ» і через це запропонував припинити вогонь
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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що припинення вогню означатиме право Росії залишитися на окупованих територіях України. Про це Подоляк написав у Twitter.
«Ще раз по пунктах. Будь-яке припинення вогню буде означати право РФ залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити. Дивні "миротворці" виглядають комічно"», – заявив радник голови ОП.
Подоляк додав, що Україна має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне.
Вдень 31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із посланням білоруському народу і парламенту, в якому закликав «припинити бойові дії та оголосити перемир'я без права переміщення, перегрупування військ з обох боків».
Він також висловив свою думку щодо майбутнього контрнаступу України, сказавши, що це «надзвичайно небезпечно і є найгіршим, що може бути в цих умовах».
Прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков у відповідь заявив, що на даний момент припинення вогню є нездійсненним.