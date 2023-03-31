Лукашенко запропонував свій формат «перемир'я» між РФ та Україною

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що припинення вогню означатиме право Росії залишитися на окупованих територіях України. Про це Подоляк написав у Twitter.

«Ще раз по пунктах. Будь-яке припинення вогню буде означати право РФ залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити. Дивні "миротворці" виглядають комічно"», – заявив радник голови ОП.

Подоляк додав, що Україна має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне.

Вдень 31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із посланням білоруському народу і парламенту, в якому закликав «припинити бойові дії та оголосити перемир'я без права переміщення, перегрупування військ з обох боків».

Він також висловив свою думку щодо майбутнього контрнаступу України, сказавши, що це «надзвичайно небезпечно і є найгіршим, що може бути в цих умовах».

Прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков у відповідь заявив, що на даний момент припинення вогню є нездійсненним.