Огляд цін на квартири на заході України за травень

Ціни на продаж квартир на вторинному ринку в деяких містах на заході України помітно змінилися, хоча є й такі обласні центри, де вартість нерухомості залишилася на тому ж рівні, що й у квітні.

Оцінити, наскільки підвищилися чи знизилися ціни на вторинне житло у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях та інших містах Західної України, допоможе пошуковик нерухомості Flatfy.com. Ресурс створений для простого вибору квартир для подальшої оренди чи купівлі в 37 країнах світу. Ось які дані наводить Флетфай.

Івано-Франківськ – лідер з доступного житла

Найдешевші квартири на заході України реалізують в Івано-Франківську, незважаючи на те, що однокімнатна нерухомість у травні подорожчала тут на 4%. В обласному центрі продають житло з 1 кімнатою за середньою ціною 18 тис. доларів, двокімнатне – 25,5 тис. доларів. Лише в сегментні 3-кімнатної нерухомості Івано-Франківськ поступився лідерством Луцьку і Рівному: його 33 600 доларів проти 33 000 і 33 500 доларів відповідно.

У діапазоні до 20 тис. доларів можна купити однокімнатне помешкання на вторинному ринку в Рівному і Луцьку. У першому воно коштує $19 500, у другому – $19 000. Причому ціни на однокімнатну нерухомість у Рівному впали в порівнянні з квітнем на 4%.

Найвищі ціни на квартири у Львові

Традиційно Львів, що є найпопулярнішим з туристичної точки зору містом Західної України, показує найвищі ціни на вторинну нерухомість. У травні ціни на однокімнатні й двокімнатні квартири у Львові залишилися на тому ж рівні, що і в попередньому місяці – $30 000 і $45 000 відповідно. А от 3-кімнатні помешкання подешевшали на 3%. Зараз купити простору квартиру можна за середньою ціною 60 тис. доларів.

У сегменті однокімнатного житла високі ціни зафіксовані в Ужгороді – 26 тис. доларів і в Чернівцях – 25,5 тис. доларів. Ці ж міста відзначилися і в пропозиціях двокімнатних квартир. У травні в Чернівцях продавали нерухомість на 2 кімнати за ціною $37 000, в Ужгороді – $36 000.

Чернівці не сильно відстають від Львова в сегменті 3-кімнатних помешкань – тут їх реалізують у середньому за ціною 51 000 доларів. Третє місце зайняв Тернопіль, де просторе житло можна купити за 43 900 доларів.