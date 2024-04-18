Кадр з фільму «МаХХХін»

У прокат виходить новий фільм Тая Веста «МаХХХін». У кінотеатрах України він з’виться 4 липня. Стрічка отримала епатажну назву «МаХХХін» (Максін) завдяки асоціації з ім’ям головної героїні та сферою її діяльності.

За сюжетом, Максін Мінкс (Мія Гот) – зірка фільмів для дорослих та починаюча акторка великого кіно, нарешті близька до успіху в Голлівуді. Проте, загадковий вбивця на прізвисько «Нічний ловець» переслідує молодих акторок по всьому Лос-Анджелесу та залишає кривавий слід, чим загрожує викрити зловісне минуле Максін. Хто ж її переслідує і як далеко вона готова піти, щоб назавжди поховати свої таємниці та врятувати кар'єру?

Один з найочікуваніших фільмів цього літа, «МаХХХін» поєднує у собі детективну загадку з минулого, бо «Нічний ловець» був реальним вбивцею, що тероризував Голлівуд, алюзії як на класичні високобюджетні еротичні трилери минулого, так й на кращі горори в історії кіно.

Фільм завершує трилогію «ХХХ» Тая Веста. Серія горор-трилерів від Веста за участю молодої зірки Мії Гот розпочалася з фільму «Ікс», в якому розповідається про групу кінематографістів, які намагалися зняти фільм для дорослих на віддаленій фермі. Проте результат виявився кривавішим, ніж очікувалось.

Приквел стрічки «Ікс», «Перл» розповідає історію походження хазяйки цієї ферми, від її бажання стати зіркою кіно до перетворення на жорстоку вбивцю. Обидва фільми вийшли на великі екрани у 2022-му році. Тепер Вест та Гот повертаються з новим фільмом, дія якого переноситься з ферми до Голлівуду.

У всій трилогії «ХХХ» головні ролі грає британо-бразильська акторка Мія Гот, яка крім ролей у фільмах Веста, відома глядачам за ролями в таких проектах, як «Німфоманка», «Ліки від щастя», «Суспірія», «Еверест» та «Емма».

У фільмі також зіграли володарка премії «Золотий Глобус» Елізабет Дебікі («Корона»), Лілі Коллінз («Емілі в Парижі»), а також Мішель Монаган («Поцілунок навиліт»), Кевін Бейкон («Ілюзія безпеки») та інші.