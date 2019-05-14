Оголошено дату прем’єри фільму про Василя Стуса

Кадр з фільму «Заборонений»

Фільм «Заборонений» про видатного українського поета та дисидента Василя Стуса вийде у прокат 5 вересня. Про це повідомляє Держкіно.

Нагадаємо, раніше фільм мав назву «Стус» та мав вийти у прокат 28 лютого. Рішення про відмову від імені поета в назві було прийняте через те, що творча група розглядає кіно не лише як біографію конкретної людини, а і як образ часу й уособлення боротьби з режимом.

«Наш фільм розкриє на великому екрані тему українського дисидентства. Сподіваємось, що наші колеги знімуть ще не один фільм про цих людей, адже ми знаємо про їхні долі так мало!», - вважає режисер фільму Роман Бровко.

Це вже друга зміна назви картини. На етапі пітчингу Держкіно вона називалась «Птах душі».

Дія картини відбувається у 1985 році. Збірка записів «Палімпсести» відомого українського поета-дисидента Василя Стуса, написана ним у таборі для політв’язнів, готується на Заході до висунення на Нобелівську премію з літератури. КДБ схвильований цим фактом і не може допустити, щоб така нагорода піднесла«українську справу» на нечувану висоту. Тому до табору «Перм-36» приїжджає спеціальний агент КДБ, який має завдання за будь-яку ціну спокусити поета химерною «свободою» в обмін на відмову від висунення на премію, - йдеться у синопсисі.

Фільм знято за участі Держкіно. Сума державної фінансової підтримки становить 19,264 млн грн. Загальна вартість виробництва фільму – 38,529 млн грн.

Режисер фільму - Роман Бровко. Авторами сценарію є Артемій Кірсанов та Сергій Дзюба, продюсером - Артем Денисов. У ролі Василя Стуса – Дмитро Ярошенко, відомий глядачам за роллю дільничого у фільмі «Брама».

Нагадаємо, що фільм опинився у центрі скандалу ще на стадії зйомок. Зі стрічки видалили сцену суду над письменником, в якому брав участь його адвокат Віктор Медведчук. Після бурхливої реакції громадськості сцену пообіцяли дозняти. Тоді адвокат Медведчука Ігор Кириленко пригрозив судовим позовом, якщо у фільмі з’явиться «недостовірна інформація» про політика.

Прокатником фільму виступить компанія B&H Distribution.