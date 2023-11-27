Ірландський письменник Пол Лінч став лауреатом Букерівської премії з літератури 2023 року

Переможцем Букерівської премії 2023 року стала книга «Пісня пророка» («Prophet Song») ірландського письменника Пола Лінча. Про це повідомляється в Instagram-акаунті премії.

46-річний Пол Лінч, який раніше був головним кінокритиком ірландської газети Sunday Tribune та писав про кіно для Sunday Times, живе в Дубліні. Письменник опублікував низку романів, зокрема: «Beyond the Sea», «Grace», «Red Sky in Morning», отримавши за них кілька нагород. Роман Лінча «The Black Snow» отримав премію французького книготорговця Prix Libr'à Nous за найкращий іноземний роман. Українською мовою їх не видавали.

Нова книга «Prophet Song» відображає соціальні та політичні тривоги сьогодення. Роман описує боротьбу матері чотирьох дітей, яка намагається врятувати свою сім'ю, коли Ірландія сповзає до тоталітаризму.

«З першого ж стуку у двері «Пісня пророка» змушує нас позбутися самозаспокоєння, коли ми стежимо за жахливою долею жінки, яка намагається захистити свою сім'ю в Ірландії, що скочується до тоталітаризму. Від самого початку ми відчували себе неспокійно, занурені в постійну клаустрофобію владно сконструйованого світу Лінча, і нас переслідувала ця клаустрофобія», – заявила голова журі Есі Едуґян.

Сам Лінч розповідав, що на його роман вплинули події у Сирії, проблема біженців та дії Заходу.

«Я намагався зазирнути у сучасний хаос. Заворушення у західних демократіях. Проблема Сирії – імплозія всієї нації, масштаби кризи біженців та байдужість Заходу... Мені хотілося занурити читача в цю тему настільки, щоб до кінця книги він не просто знав, а відчув цю проблему на собі», – пояснив він.

Пол Лінч став п'ятим ірландським письменником, який одержав Букерівську премію.

У короткий список номінантів також входили романи:

«Навчання послуху» (Study For Obedience) канадійки Сари Бернстин;

«Якщо я переживу тебе» (If I Survive You) американського письменника ямайського походження Джонатана Ескоффері;

«Бджолиний укус» (The Bee Sting) ірландця Пола Мюррея;

«Це інший Іден» (This Other Eden) американця Пола Хардінга;

«Західний провулок»(Western Lane) британки індійського походження Четни Мару.

Престижну літературну нагороду вручають у Великій Британії з 1969 року. Спочатку формується довгий список з 20-25 книг, а згодом – короткий з шести. У жовтні оголошують переможця.

Переможець отримує 50 тис. фунтів стерлінгів, ще по 2500 отримують всі шість авторів-номінантів.