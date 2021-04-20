Ще у 2016 році Сергій Пашинський потрапив у бійку, яка завершилася стріляниною

Прокуратура оскаржила вирок Васильківського районного суду Київської області, який виправдав колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора у коментарі «Українській правді».

18 березня Васильківський міський районний суд Київської області виправдав колишнього депутата Сергія Пашинського. На початку березня 2021 року сам потерпілий відкликав позов.

ОГП наполягатиме на винесенні екс-нардепу, якого підозрювали у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень громадянину В'ячеславу Хімікусу, покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Апеляцію подано до Київського апеляційного суду.

Справа Сергія Пашинського

У ввечері 31 грудня 2016 року напередодні Нового року Сергій Пашинський потрапив у бійку, яка завершилася стріляниною. Нардеп прострелив ногу 38-річному Хімікусу, який напав на нього.

За версією Пашинського, він з дружиною повертався на автомобілі з кінотеатру додому в село Хлепча Київської області. На неосвітленій частині дороги їхня машина ледь не врізалася в мікроавтобус, який стояв на проїжджій частині без габаритних вогнів.

Депутат вийшов із салону автомобіля, щоб з'ясувати в чому справа. В результаті в нього зав'язалася сварка з Хімікусом, який нібито вдарив Пашинського пляшкою по голові і збив з ніг. Лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападникові.

За версією Хімікуса, Пашинський із самого початку конфлікту дістав пістолет, почав погрожувати ним, і саме за це отримав пляшкою по голові. Також потерпілий стверджує, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, а відразу стріляв на ураження.