ОГП оскаржив виправдальний вирок екс-нардепу Пашинському
Прокуратура наполягає на винесенні екс-нардепу покарання у вигляді 7 років позбавлення волі
Прокуратура оскаржила вирок Васильківського районного суду Київської області, який виправдав колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора у коментарі «Українській правді».
18 березня Васильківський міський районний суд Київської області виправдав колишнього депутата Сергія Пашинського. На початку березня 2021 року сам потерпілий відкликав позов.
ОГП наполягатиме на винесенні екс-нардепу, якого підозрювали у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень громадянину В'ячеславу Хімікусу, покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Апеляцію подано до Київського апеляційного суду.
Справа Сергія Пашинського
У ввечері 31 грудня 2016 року напередодні Нового року Сергій Пашинський потрапив у бійку, яка завершилася стріляниною. Нардеп прострелив ногу 38-річному Хімікусу, який напав на нього.
За версією Пашинського, він з дружиною повертався на автомобілі з кінотеатру додому в село Хлепча Київської області. На неосвітленій частині дороги їхня машина ледь не врізалася в мікроавтобус, який стояв на проїжджій частині без габаритних вогнів.
Депутат вийшов із салону автомобіля, щоб з'ясувати в чому справа. В результаті в нього зав'язалася сварка з Хімікусом, який нібито вдарив Пашинського пляшкою по голові і збив з ніг. Лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападникові.
За версією Хімікуса, Пашинський із самого початку конфлікту дістав пістолет, почав погрожувати ним, і саме за це отримав пляшкою по голові. Також потерпілий стверджує, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, а відразу стріляв на ураження.
Справу проти Пашинського закрили 26 липня 2017 року – ГПУ дійшла висновку, що нардеп діяв у рамках необхідної оборони, яка виключає його кримінальну відповідальність.
Проте 13 грудня 2017 року суд зобов'язав правоохоронців поновити справу про факт стрілянини за участю нардепа. 6 липня 2020 року йому вручили обвинувальний акт.
18 березня 2021 року Васильківський міський районний суд Київської області виправдав колишнього депутата Сергія Пашинського. На початку березня 2021 року сам потерпілий відкликав позов.