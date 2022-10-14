Окупаційна влада тимчасово захопленого Криму видала «наказ» про порядок евакуації місцевих музеїв, повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні в п’ятницю, 14 жовтня.

Як йдеться в повідомленні, для музеїв тимчасово окупованого регіону затверджено плани внутрішньої (в межах окупованого регіону) та зовнішньої (на територію Росії) евакуації. Першочерговій евакуації підлягають експонати, що мають найбільшу матеріальну цінність.

Раніше Представництво президента України в Криму повідомляло, що впродовж восьми років окупаційні адміністрації регіону займалися привласненням об’єктів культурної спадщини, скасуванням уроків української та кримськотатарської мов у школах, перекроюванням архітектурних пам’яток під виглядом «реставрації» тощо.

Наприклад, у Ялті музей Лесі Українки помістили в кімнаті однієї з бюджетних організацій, а сам будинок, де жила відома українська поетеса, потребує реставрації, яку постійно відтягували. Також місцевому населенню системно перешкоджають проводити пам’ятні заходи біля українських меморіалів.

У липні стало відомо, що окупанти хочуть прокласти залізницю через доісторичні поселення таврів і стародавні могильники в Криму. У Росії заявили, що залізнична дорога біля Інкерманського монастиря руйнує пам'ятку, тож залізницю прокладуть через могильники. Стародавні поселення планували розкопати, а все знайдене – передати до російських музеїв, зазначає «Громадське».