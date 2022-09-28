Після серії вибухів в окупованому Криму російські військові передислокували частину персоналу свого чорноморського флоту в Новоросійськ, а також розподілили авіацію, що перебувала в Криму, по аеродромах на території Росії, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«Ми не виключаємо, що окремі бойові кораблі, кораблі постачання будуть переміщені із Севастополя теж до Новоросійська. Щоб уникнути ударів. Що стосується переміщень, то угруповання в Криму – воно не змінилося на Кримському півострові, крім того, що відбулася передислокація авіації, розосередження її на аеродроми РФ, було посилено протиповітряну оборону за рахунок перекидання додаткових сил і засобів ППО», – сказав він у середу, 28 вересня, в коментарі «Радіо Свобода».

Водночас, за словами Скібіцького, російські війська в Криму стали «ретельніше ставитися до таких понять, як терористична загроза, загроза з повітря, постійно відпрацьовують ці питання під час проведення навчань».

Окрім того, за даними ГУР, російська армія продовжує переміщувати через Крим військову техніку, боєприпаси та особовий склад, використовуючи для цього Керченський міст, охорону якого росіяни посилили від початку війни, насамперед, за рахунок засобів протиповітряної оборони та особливого контррозвідувального режиму.

Починаючи із серпня у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це збиттям «українських безпілотників» та «роботою ППО». На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.

9 серпня стало відомо про серію вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка Сакського району Криму, внаслідок яких було знищено дев’ять російських літаків. 16 серпня сталися вибухи на складах боєприпасів у Джанкойському районі.

7 вересня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний визнав, що до цих вибухів причетна Україна.