Командування російського чорноморського флоту передислокувало свої підводні човни класу Кіло з порту Севастополя у тимчасово окупованому Криму до Новоросійська, що на півдні росії, через загрозу ракетних ударів з боку Збройних сил України, повідомила 20 вересня розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

«Командування чорноморського флоту Росії майже напевно передислокувало свої підводні човни класу Кіло з порту приписки Севастополя в Криму до Новоросійська в Краснодарському краї на півдні Росії. Ймовірно, це зробили через нещодавню зміну рівня загрози місцевій безпеці в умовах посилення українських ударних можливостей дальньої дії», – йдеться в повідомленні.

Там нагадали, що за останні два місяці було атаковано штаб флоту в Севастополі та його головний аеродром морської авіації в Саках.

Також у британській розвідці вважають, що гарантування базування чорноморського флоту РФ у Криму, ймовірно, було однією з мотивацій російського президента Владіміра Путіна для анексії півострова в 2014 році.

«Зараз безпека цієї бази прямо підірвана тривалою агресією Росії проти України», – додали у Міноборони Великої Британії.