З 2006 року «Кам’яна могила» є претендентом на включення до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Росіяни продовжують грабувати культурні цінності України. Тепер вони вивезли до тимчасово окупованого Криму експонати із заповідника «Камʼяна могила» у Запорізькій області, повідомив Центр Національного Спротиву.

«У кримському музеї-заповіднику "Херсонес Таврійський" окупанти відкрили виставку із 120 археологічними артефактами, які вивезли з музею "Кам’яна Могила", що розташований на тимчасово окупованій території Запорізької області», – сказано в повідомленні.

У ньому зазначається, що ще в січні 2023 року призначена окупантами директорка музею «Херсонес Таврійський» Олена Морозова повідомляла, що з Криму виїхала делегація, щоб вивчити фонди заповідника.

У ЦНС також нагадали, що росіяни вивозять цінні речі і з Бердянського художнього музею.

«Кам'яна могила» – це світова пам'ятка давньої культури в Україні поблизу Мелітополя. З 2008 року вона стала національним історико-археологічним заповідником.

Пагорб, що тисячоліттями слугував людям вівтарем для відправлення язичницьких обрядів, містить декілька тисяч унікальних стародавніх наскельних зображень – петрогліфів. Хронологія петрогліфів охоплює період від епохи пізнього палеоліту до середньовіччя.

З 2006 року заповідник є претендентом на включення до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він також входить до семи чудес України.