Окупанти викрали цінні артефакти із заповідника «Кам’яна могила» біля Мелітополя
Викрадені цінності росіяни вивезли до Криму
До теми
Росіяни продовжують грабувати культурні цінності України. Тепер вони вивезли до тимчасово окупованого Криму експонати із заповідника «Камʼяна могила» у Запорізькій області, повідомив Центр Національного Спротиву.
«У кримському музеї-заповіднику "Херсонес Таврійський" окупанти відкрили виставку із 120 археологічними артефактами, які вивезли з музею "Кам’яна Могила", що розташований на тимчасово окупованій території Запорізької області», – сказано в повідомленні.
У ньому зазначається, що ще в січні 2023 року призначена окупантами директорка музею «Херсонес Таврійський» Олена Морозова повідомляла, що з Криму виїхала делегація, щоб вивчити фонди заповідника.
У ЦНС також нагадали, що росіяни вивозять цінні речі і з Бердянського художнього музею.
«Кам'яна могила» – це світова пам'ятка давньої культури в Україні поблизу Мелітополя. З 2008 року вона стала національним історико-археологічним заповідником.
Пагорб, що тисячоліттями слугував людям вівтарем для відправлення язичницьких обрядів, містить декілька тисяч унікальних стародавніх наскельних зображень – петрогліфів. Хронологія петрогліфів охоплює період від епохи пізнього палеоліту до середньовіччя.
З 2006 року заповідник є претендентом на включення до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він також входить до семи чудес України.