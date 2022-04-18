Російські військові захопили у Херсонській області вишки мобільного оператора «Київстар», повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

За інформацією слідства, з початку вторгнення російських збройних сил та окупації Херсонщини ворожі збройні формування захопили об’єкти та офісні приміщення оператора мобільного зв’язку «Київстар». За цим фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, що значна частина території Херсонщини перебуває під російською окупацією, однак загарбники попри захоплення обласного центру не можуть повною мірою контролювати регіон. Лівобережну частину області росіяни захопили в перший день війни.

Відомо, що російські загарбники хочуть провести в регіоні «референдум» і утворити «херсонську народну республіку». Однак місцеве населення регулярно виходить на мітинги і не підтримує загарбників, хоча ті всіляко утискають місцеве населення.