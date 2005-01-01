Окупаційна влада Криму знищує культурну спадщину півострова, – ЮНЕСКО

КультураОлег Костюк, 26 березня1131

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Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) заявляє про погіршення ситуації з захистом культурної спадщини в окупованому Росією Криму. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС України.

«Секретаріат ЮНЕСКО оприлюднив доповідь генерального директора організації на виконання рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)», в якому йдеться про погіршення ситуації на території тимчасово окупованого Росією Криму в сферах компетенції ЮНЕСКО», – сказано в повідомленні.

Доповідь базується на інформації секретаріату ЮНЕСКО, а також матеріалах української сторони та інституційних партнерів організації - Управління верховного комісара ООН з прав людини, представника з питань свободи ЗМІ Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць (ICOMOS), Amnesty International.

У документі заявляється про грубі порушення з боку окупаційної влади, особливо у сфері захисту культурної спадщини, зокрема про «реставраційні роботи» на території Ханського палацу в Бахчисараї, загрозливих історичноій і культурній автентичності цього об'єкта, а також проведення всупереч нормам міжнародного права археологічних розкопок та вивезенні артефактів з території Криму.

Доповідь генерального директора буде розглянута на 204-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, яка відбудеться з 4 по 17 квітня 2018 року в Парижі (Франція).

Як раніше повідомлялося, у прокуратурі Криму заявили, що окупаційна влада незаконно націоналізувала 4 тис. об'єктів української власності.

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