Голова окупаційної адміністрації Бердянська Запорізької області Олександр Сауленко заявив про введення в обіг російських рублів у місті. За його словами, з 25 травня стартують виплати бердянським пенсіонерам по 10 тисяч рублів. Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому 24 травня.

Водночас ставленик окупантів запевнив, що попри «введення рубля» гривні будуть залишатися в обороті та прийматись у торгових мережах. За словами Сауленка, «офіційний курс гривні до рубля становить 1:2». Тобто одна гривня дорівнює двом рублям, а строків для «обмеження обороту гривні» окупаційна влада поки не вводить.

Також рросійські загарбники змусили торговців виставити ціни і в гривнях, і в російських рублях відповідно до запровадженого ними курсу.

Нагадаємо, окупанти раніше запровадили рублі на Херсонщині та в Енергодарі Запорізької області.