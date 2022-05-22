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У Маріуполі на Донеччині окупанти ввели одноразові перепустки для пересування містом. Їх видають у пунктах фільтрації, а для їх отримання треба записуватися в чергу. Про це у неділю, 22 травня, повідомив радник мера Петро Андрющенко в своєму Telegram-каналі.

«Від учора в Маріуполі та Маріупольському районі окупанти запровадили нову пропускну систему. Комендатура окупантів видає перепустки в Мангуші та Виноградному в пунктах фільтрації. Черга на отримання документа розписана на декілька тижнів уперед», – зазначив Андрющенко.

За його інформацією, для в'їзду до Маріуполя потрібна перепустка для авто й пасажирів. Вона діє три дні, але є одноразовою.

Для виїзду з міста також необхідно мати перепустку для авто й пасажирів. Термін і правила дії такі самі. Отримати документ можна в райвідділках «МВС ДНР».

Для пересування Маріупольським районом без в'їзду до міста потрібно взяти перепустку в Мангуші. Проїхати без неї з Мангуша до Ялти чи Урзуфа неможливо. Документ теж дійсний три дні і є одноразовим.

Також перепустка на автомобіль потрібна і для пересування в межах Маріуполя.

«Для тих, хто збирається відвідати Маріуполь, пам’ятайте. Зараз це дорога в один кінець. Для тих, хто збирається покинути Маріуполь у бік Запоріжжя, до відкриття офіційних коридорів маєте майже лічені дні до повного закриття проїзду в бік Бердянська», – наголосив Андрющенко.

Зазначимо, що раніше окупанти також забороняли маріупольцям пересуватися містом без спеціальних документів. До слова, Андрющенко повідомив, що окупаційна влада у Маріуполі оголосила про відновлення добровільних дружин. Чоловіки мають здійснювать патрулювання міста разом із російськими військовими та «народною міліцією ДНР».

Зараз на блокпостах навколо міста в напрямку Запоріжжя окупанти проводять ротацію. Вони замінюють місцевих колаборантів на росгвардійців та кадирівців.

Павло Андрющенко також зазначив, що заблокований російськими військами Маріуполь неможливо буде відновити силами окупантів найближчим часом. Адже у місті понищені майже всі комунікації. До прикладу, газ доведеться прокладати заново.

А Людмила Денісова, уповноважена Верховної Ради з прав людини, зазначила, що місто перебуває на межі епідемічної та екологічної катастроф. За її словами, окупанти перетворили місто на сміттєзбірник. Побутове сміття нічим вивезти вже два місяці, його почали викидати поряд із будинками. За її словами, частина сміття затоплена водою з пошкоджених труб водопостачання та від дощів, що призводить до росту патогенних бактерій, які потім потрапляють до ґрунтових вод, річок та моря.